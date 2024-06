Macron? Un De Gaulle al contrario: invece di andarsene, scioglie l'Assemblea

11 giugno 2024 a

a

a

Gabriel Attal ci ha provato fino all’ultimo. Il primo ministro francese ha messo persino le sue dimissioni sul tavolo per dissuadere il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, dal sciogliere l’Assemblea nazionale e indire nuove elezioni legislative. Ma l’inquilino dell’Eliseo, ancora una volta, è andato avanti per la sua strada, non ha ascoltato i consigli della sua cerchia ristretta, convinto di poter provocare un sussulto repubblicano i prossimi 30 giugno e 7 luglio, le date del primo e secondo turno delle elezioni legislative anticipate, puntando sulla paura di alcuni elettori per l’“estrema destra” come “minaccia della democrazia”. (...)