Donald Trump, mail-choc ai sostenitori: "Fuori la ghigliottina, dobbiamo vendicarci"

Un ex presidente rivoluzionario, in perfetta salsa francese. È un Donald Trump che assomiglia tantissimo a Maximilien de Robespierre quello che si appresta a sfidare fino all'ultimo voto Joe Biden per la corsa alla Casa Bianca. The Donald, dopo tutte le vicende giudiziarie che lo hanno visto - suo malgrado - protagonista promette battaglia allo sfidante per le presidenziali. E via mail chiama a raccolta tutti i suoi sostenitori più agguerriti. "Tirate fuori la ghigliottina".

L'ex inquilino della Casa Bianca minaccia di dare la caccia ai suoi nemici per vendicarsi dopo essere stato condannato per 34 reati. E lo fa inviando una mail elettorale ai suoi sostenitori. "Ricordi quando quella matta di Kathy Griffin fece il giro sfoggiando la mia testa decapitata quando ero presidente?! La sinistra radicale ha esultato! Obama e Biden erano SILENZIOSI! E le fake news le hanno fatte esplodere ovunque!", si legge nella mail di Trump, in cui si afferma che è in corso una caccia ai nemici. Nello stesso messaggio assicura che le sue varie battaglie legali non lo fermeranno, ma il sostegno della sua base elettorale "mantiene in movimento il treno Trump" e non c'è mai stato un momento più critico per "gridare con tutto il fiato e dire che voterò Trump".

Al momento, The Donald sembra in vantaggio sullo sfidante alla Casa Bianca Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti sta pagando, in termini di consenso elettorale, le scelte adottate dalla sua amministrazione in politica estera. Oltre alle numerosissime gaffe che hanno da sempre accompagnato il suo mandato presidenziale.