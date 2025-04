Trump, Macron cerca di imbucarsi al faccia a faccia con Zelensky: allontanato

Macron colpisce ancora. Ennesima figuraccia per il galletto francese. Questa volta in Vaticano, dove l'inquilino dell'Eliseo era presente per assistere ai funerali di Papa Francesco. La Santa Sede ha ospitato alcuni dei leader più influenti del mondo. Da Donald Trump fino a Ursula von der Leyen. E, come era ampiamente prevedibile, ci sono stati dei faccia a faccia cruciali. Un esempio? Quello tra il tyycoon e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Una foto ha immortalato il loro confronto, ed è già storica. Nell'immagine si vedono i due leader seduti su due sedie mentre sono intenti a discutere probabilmente del conflitto scatenato da Vladimir Putin.

Ma c'è un dettaglio che è sfuggito ai più. In un video si vede chiaramente come poco prima del faccia a faccia tra i due, non ci fossero due sedie. Ma tre. Il terzo partecipante doveva essere proprio Macron. O meglio, il galletto aveva provato in tutti i modi a imbucarsi al vertice tra Trump e Zelensky. Il tycoon, però, ha fatto capire al presidente francese che non c'era spazio per lui. Perciò, la terza sedia è stata subito rimossa.

Il tentativo di Macron di imbucarsi all'incontro

Il presidente francese ha poi avuto modo di confrontarsi direttamente con Zelensky. In una foto, circolata sul web, si vedono i due intenti a parlare in una sorta di giardino. E alcuni hanno ipotizzato che il luogo scelto per il vis a vis fossero proprio i giardini vaticani.