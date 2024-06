Ursula von der Leyen, gaffe su Macron. Fastidio a Parigi: "Apprendisti stregoni"

15 giugno 2024 a

a

a

La decisione del presidente francese Emmanuel Macron di andare al voto anticipato sarebbe pura strategia: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo quanto ricostruito dalla Bild, avrebbe spifferato il piano "segreto" del capo di Stato francese durante una riunione del suo partito, la Cdu. Nell'aiutare i suoi a decifrare il gesto spiazzante di Macron nel corso della notte elettorale europea, però, l'ex ministra dei governi Merkel avrebbe finito col commettere una gaffe. Tanto che Parigi che si è affrettata a smentire tutto.

La von der Leyen, in particolare, ha raccontato che l’obiettivo principale di Macron al momento sarebbe quello di smascherare Marine Le Pen e il suo Rassemblement National, forti di un grande risultato alle europee. L'intenzione, quindi, sarebbe quella di far risvegliare i francesi, facendo governare proprio il Rassemblement nationalprima delle presidenziali. Ma non è tutto: sempre secondo quanto riferito dalla presidente dell'esecutivo Ue, il secondo ragionamento di Macron riguarderebbe i collegi uninominali. Ai ballottaggi, infatti, il capo dell’Eliseo conterebbe su uno spirito anti-estremista dei francesi.

"Ha fatto all-in, segno di disperazione": Minniti stronca Macron | Video

Le dichiarazioni della von der Leyen avrebbero colto di sorpresa e addirittura infastidito l’entourage di Macron. Che quindi si è affrettato a smentire l’idea che il capo dello Stato voglia far governare l’estrema destra solo per "risvegliare" il Paese prima delle presidenziali. "Noi corriamo per vincere su una battaglia di idee e valori", hanno fatto sapere fonti vicine al presidente, che poi hanno definito questa ricostruzione da "apprendisti stregoni" e "infondata nel nostro sistema istituzionale".