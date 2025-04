L'aria che tira, Tecce sbrocca con Parenzo: "Capisco benissimo anche senza disegnini"

Laura Tecce ha perso la pazienza contro David Parenzo. La giornalista, ospite in studio a L'aria che tira, era stata invitata per dialogare sul grande tema della giornata: i dazi imposti da Donald Trump. Ma il conduttore, dopo averle chiesto la sua opinione circa la posizione della Lega di Matteo Salvini, l'ha prima interrotta mandando in onda un servizio proprio sul segretario del Carroccio. E, come se ciò non bastasse, non l'ha lasciata parlare subito dopo.

"Vuoi vedere cosa diceva Salvini sui dazi?", ha chiesto David Parenzo. "Sì, sentiamo Matteo Salvini, so bene qual è la sua linea, però poi vorrei pure parlare, commentare... Io e la Ronzulli capiamo benissimo, grazie, senza essere interrotte e senza fare disegnini", ha replicato stizzita Laura Tecce.

Poi, però, ha avuto finalmente l'occasione di intervenire: "La strategia deve essere messa in campo. Deve essere una strategia volta al negoziato, non a chi urla più forte. Trump ha dei toni populisti inaccettabili? Sì. Quale deve essere la risposta dell'Italia e dell'Europa? Toni altrettanto minacciosi? Rappresaglia, vendetta? Secondo la mia opinione no. Questo è il primo round di Trump. Anche col Messico e col Canada ha fatto un passo indietro. Vediamo. Secondo me ci sarà un secondo round che si farà soltanto sedendosi a un tavolo e trattando".