Marine Le Pen, il colpaccio: ecco come incassa 1,8 milioni di euro

Un affarone per la famiglia Le Pen. Secondo quanto rivelato ieri dal magazine Challenges, il 13 novembre 2023, i Le Pen hanno rivenduto una delle loro proprietà, situata a Rueil-Malmaison, per 2,5 milioni di euro, dopo averla acquistata nel 2012 per 720.200 euro: una corposa plusvalenza immobiliare. Rispetto al castello nel parco di Montretout a Saint-Cloud (foto in alto), la più celebre delle residenze dei Le Pen, la dimora di Rueil-Malmaison è meno nota alle cronache politico-mondane, ma altrettanto confortevole: 300mq di superficie, con nove stanze e due piani, piscina, dependance di 54mq e giardino di 1.600mq: è la residenza di Jean-Marie e la moglie Jany (e continueranno a vivere nonostante la vendita). L’acquirente è un’immobiliare controllata all’80% da François Durvye, ad di Otium Capital, e al 20% da Pierre-Edouard Stérin, proprietario di Otium Capital e inventore dei cofanetti regalo Smartbox. La Bonbonnière, prima della vendita, era di proprietà di Jean-Marie Le Pen per il 50%, della figlia Marine per il 25, e di Yann, sorella della leader sovranista e madre di Marion Maréchal, per il restante 25.