Principessa Anna "ricoverata al Southmead Hospital": reali inglesi, è una maledizione

Ancora dolore e ansia per la Royal Family. La principessa Anna è stata ricoverata in ospedale a seguito di un "incidente" alla tenuta di Gatcombe Park ieri sera che le ha provocato "lievi ferite e una commozione cerebrale". A riferirlo è stata una nota di Buckingham Palace spiegando che la principessa Anna è ricoverata al Southmead Hospital di Bristol dopo una caduta "come misura precauzionale in osservazione".

Si prevede che "si riprenderà completamente e rapidamente", ha aggiunto la nota. La principessa Anna, 73 anni, è la sorella minore di re Carlo. "Il Re viene tenuto informato e si unisce a tutta la Famiglia Reale nell’inviare il suo affetto più profondo e i suoi auguri alla Principessa per una pronta guarigione", si legge in una nota di Buckingham Palace. Insomma non c'è davvero pace per i Windsor. Solo qualche giorno fa l'uscita ufficiale in pubblico per Re Carlo e Kate Middleton.

Kate Middleton e Re Carlo vicini, il messaggio nascosto dietro questa immagine

La famiglia reale al completo si è affacciata dal balcone di Bukingham Palace per rassicurare i sudditi soprattutto sulla salute di Re Carlo e di Kate Middleton. Ora questa nuova tegola che si abbatte sulla Royal Family. Un periodo nero che di fatto dura dalla morte di Elisabetta. Prima l'inasprirsi della lite con Harry e Meghan, poi la diagnosi nefasta per Carlo e la malattia di Kate. La "maledizione" dei Windsor non si ferma. Ma la casa reale riesce sempre a riprendersi e a superare le tempeste.