Biden, la moglie Jill prova a incitarlo e lui resta inebetito: il video virale

Stanno facendo il giro del web le immagini imbarazzanti di Joe Biden e della moglie Jill riprese al termine del confronto televisivo che si è tenuto nella sede della Cnn ad Atlanta tra il presidente degli Stati Uniti e Donald Trump che si sfideranno alle elezioni americane di novembre.

Nel filmato si vede "Sleepy Joe", completamente inebetito e imbambolato mentre la first lady cerca di "caricarlo" dopo il duello dal quale il marito è uscito a pezzi. Il presidente è apparso confuso, stanco, lento. "Hai fatto un ottimo lavoro, hai risposto a tutte le domande", lo incita invece Jill. Ma il presidente americano sembra non capire. Quindi la moglie prende di nuovo la parola e si rivolge al pubblico: "Cosa ha fatto Trump? Ha mentito!”.

"Biden penoso". Tam tam impazzito: le voci tra i dem sulla salute del presidente dopo il ko con Trump

Infine Jill lo raggiunge e lo aiuta a scendere dal palco. Altre immagini imbarazzati che sono state condivise su Twitter da Donald jr, il primogenito dell'ex presidente.

My kindergarten teacher congratulating me after I finished last pic.twitter.com/cSIE9GHzbV

Watch Joe Biden get escorted off the stage! What a stark contrast between how Trump left the stage and how Biden is exiting. #debate pic.twitter.com/Um9xhPAyMs