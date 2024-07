Scontrino choc, champagne e prosecco al bar? Arriva un conto da migliaia di euro

03 luglio 2024 a

a

a

Uno scontrino da capogiro quello arrivato al tavolo del deejay JAX Jones in un bar a Ibiza. Il 36enne ha raccontato di aver ordinato, per tutta la notte, varie bottiglie di vino e superalcolici. Insieme a lui altre due star della musica, Jason Derulo e Joel Corry, con i quali è riuscito a spendere ben 22mila e 338 euro. Dalla fotografia pubblicata su Instagram dallo stesso JAX Jones si vede che i tre hanno consumato 7 bottiglie di Côtes de Provence, due bottiglie di champagne, prosecco, Martini Dry e molto altro.

L'immagine è stata condivisa insieme ad altre foto scattate durante la vacanza. Sotto il post il dj ha scritto: "L'ultima settimana è stata davvero emozionante. Scorri fino alla fine per vedere il conto del bar che Jason e Joel mi hanno lasciato. Immagino che dovrò lavare i piatti per ripagarlo", ha chiosato ovviamente scherzando.

I tre erano a Ibiza per festeggiare l'uscita del brano "Tonight". Il dj ha raggiunto la fama nel 2014, collaborando a "I got U". Tanti i commenti comparsi sotto al suo post: "Quello è ciò che guadagno in 6 mesi...", ha scritto un utente arrabbiato. "Sono 19 mila sterline! Questo era il mio stipendio dell'anno scorso ed è più di quello che guadagnerò quest'anno!", ha concordato una donna. E ancora: "Adoro la tua musica, ma non credo sia bello vantarsi di quanto hai speso per una serata fuori quando la gente in questo Paese è davvero in difficoltà".