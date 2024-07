Trump, insulti contro Biden e la Harris: "Lui vecchio, lei patetica"

"Meglio se quel vecchio si ritira. È una persona pessima… cattivo. Sta semplicemente abbandonando, sapete: sta lasciando la corsa": Donald Trump lo ha detto a proposito di Joe Biden in un video rubato da alcuni sostenitori, mentre si trovava su un campo da golf insieme al figlio Barron. "L’ho fatto uscire dalla corsa e questo significa che abbiamo Kamala - ha continuato il tycoon riferendosi al dibattito tv con Biden -. Penso che sarà meglio. È così patetica, è così fot***amente tremenda….Riuscite a immaginare quel tipo che tratta con Putin? E il presidente della Cina? Un uomo forte, molto duro…". Il video è diventato virale in poco tempo.

Nelle scorse ore, il New York Times aveva lanciato la notizia secondo cui Biden starebbe valutando se fare un passo indietro nella corsa alla Casa Bianca. Una notizia poi smentita dalla Casa Bianca stessa. "Non mi ritiro, non mi faranno fuori", avrebbe detto il presidente ieri. Ancora dalla sua parte i governatori dem. "La risposta è che tutti stiamo cercando il percorso per vincere – ha sostenuto il governatore del Minnesota, Tim Walz, con al fianco la governatrice di New York, Kathy Hochul, e del Maryland, Wes Moore –. Tutti i governatori sono d’accordo, anche Biden. Il cammino verso la vittoria è la priorità numero uno e questa è la priorità del presidente".

Il sondaggio su Trump e Biden: ecco la verità, come finirà alla Casa Bianca

"Nessuno di noi nega che giovedì scorso sia stata una brutta performance – ha sottolineato Walz –. È stato un brutto colpo, però credo che questo non influisca sul fatto che lui è all’altezza", che sia "in condizione di esercitare il suo incarico". Parlando del dibattito con Trump, neanche Biden è riuscito a rendersi giustizia: "È stata una brutta serata. Ho fatto un casino, ho commesso un errore".

BREAKING: Leaked video shows Donald Trump saying he thinks Kamala Harris will be the Democrat nominee, says she is "so f**king bad."



"She's so bad. She's so pathetic. She's just so f**king bad."



"How did I do with the debate the other night? I kicked that old, broken down pile… pic.twitter.com/8OKxd1hHc6