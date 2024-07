Marine Le Pen durissima contro Macron: "Grottesco, sprezzante, tratta i francesi come bambini"

04 luglio 2024 a

La sfida è totale. Marine Le Pen alza la posta in vista del secondo turno di domenica sera. La leader del Rassemblement national parla al Tg di Tf1, rete transalpina, e dice chiaro e tondo che "i francesi hanno voglia di cambiamento". Le Pen, al pari di Jordan Bardella, si dice "fiduciosa" circa la possibilità di ottenere la maggioranza assoluta, nonostante le manovre di Emmanuel Macron, tra desistenza e "ammucchiate" pur di fermare il RN.

E Le Pen picchia durissimo: "Un atteggiamento abbastanza sprezzante considerare gli elettori come delle cose che si possono spostare o come dei bambini. I francesi ne hanno abbastanza di non essere trattati come degli adulti responsabili. Sono perfettamente in grado di sapere da soli che cosa è buono per il Paese", premette. E ancora, giudica "grottesca" la cosiddetta desistenza, ossia il ritiro dei candidati arrivati terzi nelle circoscrizioni, il tutto per cercare di boicottare l'elezione di candidati del Rassemblement National.

I macroniani d'Italia riscrivono la storia al grido di battaglia "guai ai vincitori!"

L'obiettivo, conferma, è quello della maggioranza assoluta: "Penso che abbiamo ancora le capacità per ottenere una maggioranza assoluta, a condizione che gli elettori facciano un ultimo sforzo per ottenere ciò che vogliono". E ancora: "Noi abbiamo un progetto chiaro da proporre ai Francesi. Al contrario il loro solo progetto è combattere Rn. Votate per una maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale e Jordan Bardella a Matignon!", esorta i suoi elettori.