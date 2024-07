Boeing, altro incidente e terrore: il 757-200 perde la ruota durante il decollo

09 luglio 2024 a

Ancora un incidente per un Boeing, che ha subito la perdita di uno pneumatico durante il decollo dall'aeroporto di Los Angeles, come confermato dalla compagnia aerea United Airlines. "Abbiamo recuperato la ruota e stiamo indagando sulle cause dell'incidente," ha dichiarato la compagnia.

L'aereo coinvolto, un Boeing 757-200, trasportava 174 passeggeri e sette membri dell'equipaggio ed era diretto a Denver, Colorado. Nonostante la perdita della ruota, l'aeromobile è riuscito ad atterrare senza danni, con un ritardo di soli 25 minuti.

Questo incidente rappresenta un ulteriore episodio problematico per Boeing, che sta affrontando una serie di difficoltà e guasti tecnici. Tra i più gravi, gli incidenti del 2018 e 2019 in Indonesia e Etiopia, che hanno causato la morte di 346 persone. Boeing è stata accusata di aver ingannato le autorità di regolamentazione responsabili dell'approvazione degli aerei e dei requisiti di addestramento dei piloti.

La compagnia - soltanto ieri -, ha scelto di patteggiare, dichiarandosi colpevole di aver ingannato la Federal Aviation Administration, una mossa che potrebbe escluderla dalle future gare pubbliche. Nel patteggiamento, una multa da oltre 487 milioni di dollari.