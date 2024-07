Orban, "inconrtro con Trump in Florida": la fuga di notizie fa tremare l'Europa

11 luglio 2024 a

Continua il tour mondiale di Viktor Orban che, dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, quello russo Valdimir Putin e quello cinese Xi Jinping, ora è pronto a fare visita anche a Donald Trump in Florida. Come riportato dal New York Times, il premier ungherese incontrerà oggi, giovedì 11 luglio, l'ex presidente degli Stati Uniti dopo il vertice della Nato a Washington. The Donald è sempre stato un chiaro sostenitore di Orban. I due si sono già incontrati in Florida a marzo. Orban ha sostenuto pubblicamente la rielezione di Trump e il tycoon lo cita spesso durante la sua campagna elettorale.

"Non tocca a noi dire quello che deve fare il primo ministro ungherese, ma non va certamente in rappresentanza dell'Ue". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta la notizia dell'incontro che avverrà in Florida tra il premier ungherese Viktor Orban e Donald Trump, a conclusione del vertice Nato di Washington. "Io continuo a dire che noi non dobbiamo interferire nella campagna elettorale americana. Per noi le relazioni transatlantiche sono una delle stelle polari della nostra politica estera. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti, indipendentemente da chi è stato, chi è e chi sarà il presidente americano", sottolinea il vicepremier, parlando con i giornalisti a margine del vertice Nato.

Intanto non si placano i malumori dei vertici dell'Unione europea. "Questa è una posizione chiara, e la visita del primo ministro ungherese non è stata una visita a nome dell'Ue - ha dichiarato Charles Michel. - Come sapete, c’è stata una forte opposizione da parte degli altri Stati membri, e - ha poi aggiunto - noi contiamo sul fatto che ogni presidenza di turno svolga un ruolo di onesto mediatore per difendere l'unita' europea, per aiutarci a costruire e trovare compromessi nelle decisioni comuni".