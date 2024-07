Biden chiama Kamala "Trump", le facce sconvolte dei dem

12 luglio 2024 a

"Non l'avrei scelta se non pensassi che è qualificata per fare il presidente". Joe Biden vuole celebrare la sua vice Kamala Harris, ma riesce nell'impresa di chiamarla "vicepresidente Trump" in mondovisione, durante la conferenza stampa al termine del summit Nato a Washington.

Momenti di gelo, con le telecamere che indugiano perfidamente sui volti del segretario di Stato americano Antony Blinken e altri alti dirigenti dell'amministrazione democratica, con i volti tirati tra l'imbarazzo e la preoccupazione estrema.

Un nuovo disastroso svarione per il presidente democratico, accolto con uno sberleffo istantaneo dallo stesso Donald Trump su X: "Buon lavoro Joe! Complimenti!", le sarcastiche parole dello sfidante repubblicano, decisamente on fire in queste ultime ore.

Il tycoon se l'è presa infatti anche con George Clooney, che questa settimana, tramite un editoriale sul quotidiano New York Times, ha sollecitato Biden a farsi da parte per consentire al Partito democratico di trovare un candidato migliore in vista delle prossime elezioni presidenziali di novembre. "Quindi ora l'attore cinematografico da strapazzo George Clooney, che non si è mai neanche avvicinato a realizzare un gran film, si è rimesso a recitare", il giudizio sprezzante di Trump su un altro social media, Truth. "Si è rivoltato contro Joe il corrotto come i ratti che sono entrambi. Che ne sa Clooney di qualsiasi cosa? Mutua gli slogan dei Democratici secondo cui Biden, il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti, avrebbe 'salvato la nostra democrazia'. Per niente!",

"Joe il corrotto ha trasformato le forze dell'ordine in un'arma contro il suo oppositore politico, ha causato l'inflazione più devastante nella storia del nostro Paese, ci ha messi in imbarazzo in Afghanistan e con le sue folli politiche di apertura dei confini ha consentito a milioni di persone di entrare illegalmente nel nostro Paese, molti provenienti da prigioni e istituti di igiene mentale. Il corrotto Joe Biden non ha salvato il nostro Paese, ha messo la nostra Democrazia in ginocchio", ha concluso la sua invettiva Trump, invitando Clooney a "lasciar perdere la politica e tornare alla televisione".