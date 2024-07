Spari contro Donald Trump a un comizio in Pennsylvania

14 luglio 2024 a

Paura e terrore in Pennsylvania. Donald Trump è stato colpito da spari ad un comizio per la corsa alla Casa Bianca. Il tycoon è stato subito circondata dal secret service e si è rialzato, era cosciente ma sembrava ferito vicino a un orecchio ed è stato immediatamente portato via. Come un leone, prima di entrare nel veicolo che lo ha portato via, Trump si è rivolto verso i suoi sostenitori facendo il gesto del pugno al cielo: un messaggio chiaro, sono ancora qui e non sarà certo questo a fermarmi. Sanguinante ma in piedi, Donald Trump è stato poi portato via dal Secret Service. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari.



Trump stava mostrando un grafico con i numeri dei passaggi di frontiera, all'improvviso alcuni colpi. Il tycoon sii è rapidamente nascosto dietro la pedana, mentre gli agenti della sua scorta si sono precipitati sul palco per fare da scudo all'ex presidente. Un episodio che sconvolge la campagna elettorale per la Casa Bianca.