Trump, sangue finto e mandanti occulti: i complottisti si scatenano

15 luglio 2024

La parola chiave è staged, messa in scena. Basta digitarla su uno qualsiasi dei social e ti si apre un mondo. Quello di chi crede che l’attentato a Donald Trump sia stata, appunto, una messa in scena. Per alcuni - i detrattori del magnate - si è trattato di un modo per favorirlo ulteriormente nella corsa alla Casa Bianca. Per altri- i sostenitori di The Donald - è stato un complotto democratici per farlo fuori e vincere le elezioni. Benvenuti nel magico mondo dei complottisti.