Donald Trump, quando Johnny Depp disse: "Qual è l'ultimo presidente ammazzato?"

"Quando è stata l’ultima volta che un attore ha assassinato un presidente?”, a porsi questa domanda tutto sorridente era stato l'attore Johnny Depp nel 2017 nel corso di un festival cinematografico britannico. Una risata amara per la star di Hollywood che per quella frase si era dovuto scusare pubblicamente. Ma l'attore di "Pirati dei Caraibi" non è l'unica celebrità ad aver criticato duramente Donald Trump.

A scagliarsi contro di lui - come ricorda il Secolo d'Italia - era stata anche la pop star Madonna che durante un evento pubblico invitò la folla di fan accorsi per lei a "far saltare in aria la Casa Bianca". Parole quelle dei vip d'oltreoceano fanno davvero impressione alla luce di quanto accaduto due giorni fa al comizio in Pennsylvania. Ma i messaggi d'odio e disprezzo per l'ex governatore americano sono infiniti e arrivano davvero da tutte parti. Tra questi anche il rapper Snoop Dog che in un suo video musicale aveva mostrato un pagliaccio vestito da Trump che viene ucciso da un colpo di pistola. Un video che è stato visto da milioni di ragazzini. D'altronde, Donald Trump è stato dipinto per diverso tempo come un tiranno dispotico, anche da molti esponenti politici.

La sinistra odia l'America profonda ancor più di Trump perché odia la libertà

Da Nancy allo stesso Joe Biden che commentando questa mattina - martedì 16 luglio - alla Nbc alcune preoccupazioni sulla sua ri-candidatura, ha affermato che rispetto a Donald Trump "ho solo tre anni in più e la mia acutezza mentale è dannatamente buona". Biden ha inoltre voluto incal.zare il giornalista chiedendogli del "perché voi non parlate mai delle 18-20 bugie che Trump ha detto" nel corso del dibattito. Il presidente ha inoltre negato l'idea di aver alimentato l'escalation della violenza politica in Usa, dando invece, la responsabilità a Trump: "Non sono io il tizio che ha detto di voler essere un dittatore il primo giorno del suo insediamento, o che ha rifiutato di accettare l'esito delle elezioni" ha concluso.