Pedro Sanchez, "Spagna modello per l'Europa": l'autogol del socialista

18 luglio 2024 a

a

a

La Spagna "è una delle principali locomotive d'Europa" e "il mondo intero la vede come un Paese aperto e un modello del progetto europeo". A sottolinearlo è il premier socialista Pedro Sanchez, nel suo intervento al Congresso dei deputati per riferire sulle decisioni prese nei Consigli europei del 17 e del 27 giugno e per esporre le linee principali del Piano d'azione per la democrazia.

Parole che forse, potrebbe ironizzare qualche maligno, la dicono lunga sulla direzione che rischia di prendere l'Unione europea, anche alla luce dell'ostinazione della presidente di Commissione uscente Ursula Von der Leyen di continuare sulla scia della "maggioranza Ursula" di centrosinistra faticosamente varata 5 anni fa.

Dopo le elezioni europee di giugno l'aria politica è definitivamente cambiata, con conservatori e destra decisamente più in salute rispetto a socialisti, verdi e liberali, eppure l'esponente tedesca del Ppe appare ancora legata al vecchio asse, che Sanchez incarna alla perfezione.

Il premier spagnolo, protagonista martedì mattina di un momento raggelante con Daniel Carvajal durante i festeggiamenti per l'Europeo di calcio appena vinto (il veterano del Real Madrid e della Roja, politicamente vicino a Vox e al leader Abascal, ha platealmente ignorato il saluto del presidente del Consiglio a differenza degli altri suoi compagni di Nazionale), ha non a caso sottolineato di aver sostenuto la nomina di Ursula Von der Leyen a presidente della Commissione europea e di aver appoggiato quella del socialista portoghese Antonio Costa al Consiglio europeo. Sanchez ha poi elogiato il ruolo svolto da Josep Borrell come Alto rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza "per il suo impegno a favore del diritto internazionale".

Il leader socialista ha quindi lamentato la crescita dell'estrema destra, sottolineando che "la politica dell'odio e della menzogna continua ad avanzare". "E' possibile fermarla, ma per farlo è essenziale non fare un patto con loro. Coloro che la sbianchettano stanno tradendo l'Europa", ha ammonito.