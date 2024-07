Microsoft, "guasto informatico": aerei, telefoni, banche, tv e borse ko. Mondo nel caos

19 luglio 2024 a

Il mondo nel caos per quello che pare essere un problema alle piattaforme Microsoft, azienda che infatti ha subito intrapreso "azioni di mitigazione", così come riferisce l'agenzia Afp. Risultato? Compagnie aeree, media e banche fanno i conti con gravi interruzioni e disservizi nelle infrastrutture tecnologiche. Voli fermi all'aeroporto di Sydney, sospesi quelli della United Airlines, dunque a Londra continui stop alla piattaforma di scambi. Il tutto è iniziato all'una della notte italiana. Microsoft da par suo fa sapere che sta indagando su alcuni problemi legati ai servizi cloud negli Usa e su un non meglio specificato problema che impatta su servizi e applicazioni.

"Servizi ripristinati". Ma...

Poco prima delle 10 del mattino, ora italiana, sempre Microsoft ha fatto sapere che i servizi cloud sono stati ripristinati, e che però alcuni clienti potrebbero ancora riscontrare molti problemi e che ciò potrebbe includere "guasti con le operazioni di gestione dei servizi e la connettività o la disponibilità dei servizi". E ancora: "Un piccolo sottoinsieme di servizi sta ancora sperimentando un impatto residuo, ha fatto sapere Microsoft.

Da Microsoft Azure, la piattaforma di cloud computing per la gestione di applicazioni e servizi, hanno confermato sui social network che si registravano problemi e che si stava indagando e lavorando per risolverli. Lo stop al software legato ai sistemi Microsoft ha inoltre determinato, nel caso della Spagna, della Germania e dell'Australia alterazioni nei sistemi degli aeroporti, che hanno avvertito della possibilità di ritardi.

Secondo quanto trapelato, il problema potrebbe essere riconducibile a un'azienda di cyber-sicurezza chiamata Crowdstrike. Secondo quanto riporta la Bbc, ci sono notizie secondo cui Crowdstrike, che produce software antivirus, ha rilasciato un aggiornamento software che è andato male e sta mandando in tilt i dispositivi Windows, facendo scattare sui pc il cosiddetto 'blue screen of death'. La Bbc precisa che non sa al momento se i due problemi, cioè quello di Crowdstrike e quello di Microsoft, siano coincidenti o meno.



Traffico aereo

Per esempio anche Frontier Airlines, compagnia aerea low cost, nella serata di ieri ha cancellato diversi voli e sospeso le operazioni a causa di problemi di prenotazione, check in e accesso alla carta d'imbarco. Due ore fa la compagnia ha annunciato che pian piano la situazione si stava normalizzando e che, dunque, presto sarebbero riprese le operazioni di volo.

Segnalati disagi a Roma. "Aeroporti di Roma segnala che, nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici". Lo si legge in una nota aggiungendo che "si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it".

Quindi Berlino, dove all'aeroporto si segnalano ritardi dovuti a "un guasto tecnico nel sistema IT". Lo scalo tedesco ha fatto sapere su X che sta riscontrando ritardi nei check-in. Dalla Spagna, riferisce la Bbc, vengono segnalazioni di problemi in tutti gli aeroporti del Paese. "Stiamo lavorando per risolverli il prima possibile. Nel frattempo, le operazioni continuano con sistemi manuali", afferma il gestore aeroportuale spagnolo.

Il caos come detto è totale. Si pensi che Ryanar, sui social, ha comunicato quanto segue: "Attualmente stiamo riscontrando interruzioni sulla rete a causa di un guasto IT globale di terzi, fuori dal nostro controllo. Consigliamo a tutti i passeggeri di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima dell'orario di partenza previsto". E ancora: "Se dovete partire oggi e non avete ancora effettuato il check-in per il tuo volo, potete farlo in aeroporto. Ci scusiamo sinceramente per eventuali disagi causati a seguito di questa interruzione IT globale di terzi".

Borsa e finanza

Ma le conseguenze si fanno sentire anche in Borsa a Milano, dove nella mattinata di oggi, venerdì 19 luglio, l'indice Ftse Mib è stato calcolato in ritardo. Ftse Russell, la società che gestisce l'indice, ha fatto sapere alle ore 9 che il valore del Ftse Mib non era aggiornato e che sarebbero seguiti aggiornamenti. Alle 9,32 è seguita una comunicazione urgente nella quale si è spiegato che la corretta diffusione dell'indice Ftse Mbi è stata ripristinata". L'ipotesi è che si tratti del problema informatico, legato a Microsoft. Successivamente, è stato comunicato il ripristino della corretta diffusione degli indici azionari di Piazza Affari, tornati ad essere aggiornati in tempo reale.

Anche la Borsa di Londra è stata colpita da un problema tecnico che ha interessato la sua piattaforma di diffusione delle informazioni al mercato, mentre la visualizzazione della variazione del FTSE 100, il suo indice principale, è stata ritardata all'apertura. “Il servizio di informazione RNS sta attraversando un problema tecnico globale legato a una terza parte, che impedisce la pubblicazione di informazioni”, si legge in una nota pubblicata sul sito web del London Stock Exchange. “I team tecnici stanno lavorando per ripristinare il servizio. Gli altri servizi del Gruppo, in particolare il London Stock Exchange, continuano a funzionare normalmente”, si legge nella nota. I problemi alla Borsa di Londra sono legati al gigantesco blackout che ha colpito i clienti Microsoft in diversi Paesi.

Timori per Autostrade

Nonostante il disservizio che questa mattina ha colpito diverse piattaforme informatiche a livello mondiale, il Gruppo Autostrade per l'Italia "ha attivato nelle prime ore della giornata, nel giro di breve tempo, il proprio sistema di business continuity per tornare a garantire rapidamente sulla rete nazionale la piena funzionalità di tutti i servizi digitali, assicurando la continuità operativa e limitando al massimo i disagi per gli utenti in viaggio in queste ore. Il servizio è stato comunque sempre garantito". "Sin dalle prime ore della mattina è stato inoltre attivato contestualmente al problema informatico, il protocollo di emergenza che prevede un presidio fisico straordinario di uomini e mezzi su tutti i nodi nevralgici della rete, a supporto dei viaggiatori. Le attività di business continuity continueranno per tutto il giorno fino a risoluzione, onde garantire piena operatività del servizio" conclude il comunicato.



Media e televisioni

Poi Sky News, che nel Regno Unito non è in onda a causa di diverse avarie nel sistema. In Australia i telefoni di Telestra Group sono fuori servizio. "Il problema sta interrompendo alcuni dei nostri sistemi e causa alcuni rallentamenti per alcuni dei nostri clienti", fa sapere il gruppo.