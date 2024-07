Sbranata e uccisa dal suo cane durante un attacco epilettico: una tragedia sconvolgente

23 luglio 2024 a

Una tragedia che colpisce e sconvolge la città di Coventry, in Inghilterra, dove una donna di 33 anni, Kelly Reilly, è morta sbranata dal suo cane mentre aveva una crisi epilettica. Il dramma si è consumato lunedì nella sua abitazione a Wood End. Nonostante gli sforzi degli dei soccorsi giunti rapidamente sul posto, Kelly è stata dichiarata morta.

La polizia ha sequestrato il cane, che non sembra appartenere a una razza vietata, anche se sono in corso valutazioni. I vicini hanno raccontato al Mirror che l'animale, probabilmente un XL Bully, era stato recentemente regalato a Kelly da un membro della famiglia. Kelly soffriva di problemi di salute e, stando alle testimonianze, durante una crisi epilettica è crollata a terra urlando, scatenando l'attacco del cane. Il suo compagno, sotto choc, ha lottato disperatamente per salvarla.

Lorraine Griffiths, una vicina, ha descritto la tragica scena avvenuta poco dopo mezzogiorno. "Kelly soffriva di convulsioni e si pensa che sia caduta durante un attacco. Il cane, che sembra essere un Bully XL, era nell'appartamento e l'ha afferrata per il collo. Forse all'inizio voleva aiutarla, ma poi è andato nel panico e ha attaccato. Le hanno strappato un orecchio, che è stato trovato sul pavimento lì vicino", spiega la donna, sconvolta.

La signora Griffiths ha raccontato come il fidanzato di Kelly, cinquantenne, si sia precipitato per soccorrerla, tentando disperatamente di rianimarla con compressioni toraciche, purtroppo senza successo. "È una cosa così terribile che può succedere. Noel è troppo sconvolto per parlarne, ha appena perso la compagna e sta soffrendo molto. Kelly aveva il cane solo da tre o quattro mesi. Un parente ha cinque cani Bully e ne ha dato uno a sua sorella. Il cane non era mai stato un problema e non sembrava pericoloso. Viveva in un appartamento al primo piano con un giardino comune sul retro, dove di solito lasciava correre il cane."

I paramedici sono arrivati in pochi minuti, ma nonostante i loro sforzi, Kelly è morta poco dopo, come riportato dalla West Midlands Police. Il cane è stato sequestrato dagli agenti. Questo incidente è l'ultimo di una serie di attacchi mortali di cani nel Regno Unito, molti dei quali coinvolgono cani della razza XL Bully.