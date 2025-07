Harry e re Carlo, "incontro in gran segreto": svolta nella famiglia reale?

Un incontro tenuto in gran segreto potrebbe aver decretato l'ufficiale riavvicinamento tra il principe Harry e la famiglia reale britannica. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, i principali collaboratori di re Carlo III e del duca di Sussex si sarebbero visti mercoledì 9 luglio in un club privato nel cuore di Londra, a pochi passi da Clarence House. Fonti vicine ai reali hanno definito l'incontro come "il primo passo di un processo di riavvicinamento".

A rappresentare il principe Harry era Meredith Maines, sua nuova responsabile delle comunicazioni; mentre per il sovrano c'era il segretario alle comunicazioni Tobyn Andreae. A mediare il dialogo, invece, Liam Maguire, referente PR dei Sussex nel Regno Unito. "Non c’era un programma formale, solo un drink informale. C’erano argomenti di cui entrambe le parti volevano parlare", ha rivelato una fonte. Secondo gli insider, l’atmosfera è stata distesa e "finalmente era il momento giusto per parlare tra le due parti".