Harry e Meghan Markle, buco milionario: che teste fanno saltare

Grossi problemi economici per il principe Harry e Meghan Markle? Secondo quanto riferisce Page Six, uno dei massimi punti di riferimento per il gossip erale, la coppia avrebbe proceduto a nuovi tagli, in particolare all’interno del team dedicato alla comunicazione. Il motivo? La necessità di ridurre le spese.

Nel giugno 2025 era già emerso che i duchi di Sussex si erano separati da altri sei collaboratori. A quanto pare, questa serie di separazioni non si è ancora conclusa. Secondo il portale americano, il totale dei membri dello staff che la coppia ha perso o licenziato dal 2020 – anno in cui ha ufficialmente lasciato gli incarichi reali – sarebbe salito a quota 25. Alcune delle partenze, inoltre, non sarebbero ancora state rese note pubblicamente.

La situazione economica sembrerebbe essere un nodo cruciale per Harry e Meghan. Sempre Page Six segnala infatti che le loro spese annuali si aggirerebbero intorno ai 2 milioni di dollari. Insomma, tasche non bucate ma... bucatissime.