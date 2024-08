Parigi 2024, i virologi non temono i batteri della Senna?

02 agosto 2024 a

Nell’epoca della notizia virale sul web fa notizia eccome il silenzio dei virologi nel circo dei media. Gli influencer della scienza lanciati in orbita in tv dal Covid 19 sono ritornati sulla terra con Parigi 2024 e con doppio salto carpiato hanno brillato per assenza da un tema per doveri d’ufficio: le acque della Senna diventate balneabili per postulato, dopo tre secoli che re e presidenti di Francia hanno inutilmente provato a renderle presentabili. Dove hanno fallito tutti è riuscito Monsieur le Président Emmanuel Macron: sacre bleu, non sia mai detto che il Triathlon delle Olimpiadi della grandeur potesse essere ricordato nella forma amputata di Biathlon più un terzo virtuale, e solo perché la Senna è la Senna: romantica nella poesia, ma sporca e inquinata nella realtà. (...)

