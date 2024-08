Usa e Israele a lavoro per rifare la coalizione che ha fermato l'Iran

05 agosto 2024 a

a

a

La tensione continua a crescere soprattutto lungo il confine con il Libano. Secondo Times of Israel, una brigata delle Idf, la Kfir, ha compiuto esercitazioni simulando un intervento nel Paese dei cedri. Domenica anche i governi francese e italiano hanno sollecitato i loro cittadini a lasciare il Paese dei cedri. «Visto l’aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano in Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese e a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile», ha affermato ieri il vicepremier Antonio Tajani. Mentre la diplomazia internazionale tenta di scongiurare un nuovo conflitto fra Israele ed Hezbollah, in Medio Oriente è arrivato il comandante del Comando Centrale degli Usa (Centcom), Michael Kurilla. Atteso oggi in Israele, il generale, scrive la stampa locale, starebbe coordinando le attività delKurilla aveva visitato Israele lo scorso 13 aprile, alla vigilia dell’aggressione iraniana con missili e droni contro lo stato ebraico. Aggressione respinta con l’aiuto degli Usa e di alcuni Paesi arabi della regione (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Amedeo Ardenza