Egitto, "non sorvolate l'Iran stanotte": aerei avvertiti, attacco imminente contro Israele?

07 agosto 2024 a

"Non sorvolate l'Iran stanotte": l'avvertimento alle compagnie aeree arriva dalle autorità egiziane dell’aviazione civile e manda nel panico il mondo intero. Da giorni, infatti, si attende la rappresaglia, annunciata, di Teheran contro Israele, colpevole di aver fatto fuori il numero uno di Hamas, Haniyeh. La richiesta di non sorvolare lo spazio aereo iraniano interessa una fascia di tre ore nella notte tra il 7 e l’8 agosto 2024. Non si sa cosa ci sia dietro questa decisione, ma più di qualcuno ritiene che si tratti di un primo segnale della possibile risposta militare di Teheran.

Secondo la tv egiziana Al Qahera News, che cita una fonte ufficiale locale, l’Iran avrebbe consigliato "alle compagnie aeree civili di tutto il mondo" di evitare di volare attraverso lo spazio aereo iraniano "a causa delle esercitazioni militari". Tuttavia c’è chi fa notare che l’esercitazione avverrebbe in un orario a dir poco particolare, tra le 5 e le 8 del mattino (ora locale di Teheran).

Nel Notam del Cairo, il bollettino inviato a compagnie aeree, aeroporti e controllori di volo, si legge: "Tutti i vettori egiziani devono evitare di sorvolare la regione di informazioni di volo di Teheran (lo spazio aereo del Paese, ndr)". E ancora: "Nessun piano di volo sarà accettato se prevede il sorvolo di tale territorio l’8 agosto tra l’1 e le 4 di notte Zulu", cioè tra le 3 e le 6 del mattino ora locale italiana. Un bollettino "insolito" secondo OpsGroup, piattaforma specializzata nella sicurezza e navigazione aerea: "È possibile che sia un’avvisaglia di una risposta iraniana a Israele e di conseguenza di una serie potenzialmente ampia di problemi dello spazio aereo - si legge nella loro nota -. Ma potrebbe anche trattarsi di un’altra ragione". Come appunto l’esercitazione militare.