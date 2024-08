"Puigdemont è arrivato in Spagna": tensione alle stelle, rischia l'arresto immediato

08 agosto 2024 a

a

a

L’ex presidente della Generalitat di Catalogna, Carles Puigdemont, è tornato a Barcellona dopo 7 anni di "esilio" fuori dalla Spagna, dove è stato condannato per l’organizzazione di un referendum non autorizzato sull’indipendenza della Catalogna. Puigdemont è apparso mentre passeggiava per la Calle de Trafalgar, accompagnato dal presidente del Parlamento, Josep Rull, e da altri leader del suo partito come Jordi Turull, Laura Borràs e Artur Mas. Si è fatto strada tra i suoi sostenitori che lo attendevano festanti fino a un palco allestito proprio davanti all’Arco di Trionfo, tra gli applausi e le grida di "Indipendenza" delle migliaia di partecipanti all’evento.

Sul lungomare Lluìs Companys, a poca distanza dal Parlamento, migliaia di persone si erano già radunate per acclamarlo e, dopo un breve discorso di poco più di cinque minuti, lo hanno accompagnato fino all’ingresso del Parco della Ciutadella. All’accesso al parco dell’Avenida Marquès d’Argentera, l’unico ingresso consentito questa mattina dai Mossos d’Esquadra, Puigdemont rischia l’arresto. La sua intenzione è quella di presenziare alla sessione di investitura del socialista Salvador Illa, prevista per le dieci di mattina, anche se potrebbe essere rinviata o sospesa in caso di arresto dell’ex presidente. In Spagna la tensione è arrivata alle stelle dopo le mosse spericolate di Sanchez che hanno prestato il fianco agli indipendentisti.