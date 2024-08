Londra, Banksy si fa lo zoo: dopo capra, elefanti e scimpanzé spunta il lupo

Nicoletta Orlandi Posti 08 agosto 2024 a

L'ultimo animale dello Zoo di Banksy è un lupo che ulula. Dopo la capra, gli elefanti e gli scimpanzè, a Londra è apparso un altro animale a rischio di estinzione. Si tratta della quarta opera dello street artist in quattro giorni e sembra sempre più probabile che si tratti di un' '“arte a puntate”, come aveva suggerito il biografo dell'artista di Bristol, Stefano Antonelli, non appena scoperto il primo stencil monocromo. “Come in un romanzo d'appendice da comporre d'estate, solo alla fine sapremo quale è il disegno, la strategia. Possiamo comunque intuire i temi che gli sono cari, la salvaguardia dell'ambiente e, in particolare, le cause proposte dal movimento Extinction Rebellion che l'artista ha già avuto modo di sostenere”, ha spiegato Antonelli.

Il 5 agosto era apparsa una capra appollaiata su un muro vicino al Kew Bridge a Richmond, sud ovest di Londra; il 6 due elefanti sulla facciata di una casa in Edith Terrace a Chelsea, il 7 tre scimmie che si dondolano sul ponte della stazione di Brick Lane; oggi un lupo che ulula da dentro una parabola satellitare a Peckham, sud della città. Il blitz artistico, così come tutti gli altri, è stato rivendicato da Banksy sul suo canale Instagram senza aggiungere spiegazioni o didascalie ma molti hanno già iniziato la serie "London Zoo" e la collegano ai recenti disordini di estrema destra nel Regno Unito. Le proteste contro l'immigrazione e i musulmani erano state scatenate da una fake news su un omicidio commesso da un presunto migrante musulmano, ma in realtà si trattava di un ragazzo non musulmano nato a Cardiff.

Per la capra invece sembra convincere l'interpretazione di un fan che sotto il post di Banksy suggerisce che la videocamera che guarda le rocce cadere invece di capire cosa le provoca simboleggia la necessità di contestualizzare le notizie prima di formarsi un'opinione. Nel post degli elefanti, l'immagine viene invece collegata alla Creazione di Adamo e all'idea di "l'elefante nella stanza". "I due elefanti sono in stanze separate e stanno per riconoscersi", si legge in un commento molto apprezzato dai fans. "Così come due questioni che coesistono, ovvie, che stanno per convergere nella consapevolezza l'uno dell'altro, ma potrebbe non accadere rappresentando questioni ovvie che stanno per essere riconosciute". Nel post delle scimmie, ci sono varie interpretazioni, da una visione ottimista di cooperazione a una distopica di un futuro dominato dalle scimmie. Nell'ultimo post, il lupo che ulula è visto come un riferimento ai media e alle fake news, con un fan che nota come le persone accanto alle opere siano indifferenti, suggerendo un senso di ignoranza verso la natura selvaggia che le circonda.