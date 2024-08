Russia, il video che fa tremare Mosca: che fine fanno i militari di Putin in queste ore

10 agosto 2024 a

a

a

Il capo delle forze armate russe, Valery Gerasimov, ha dichiarato di aver contenuto l'invasione militare dell'Ucraina nella regione di confine di Kursk portata avanti da un migliaio di ucraini nelle prime ore di mercoledì, e che ha portato all'ordine di evacuare i residenti e i militari della zona. Secondo informazioni non ufficiali, gli ucraini sono avanzati fino a 15 km, in quella che sarebbe stata la più grande incursione terrestre di questo tipo dall’inizio della guerra, nel febbraio 2022. I video mostrano il momento in cui gli agenti delle forze russe vengono catturati dagli ucraini.



Clicca qui per guardare il video della cattura dei russi

E sempre un altro video che in queste ore sta facendo il giro del web mostra alcuni soldati russi inseguiti da un drone mentre da una jeep tentano di schivare i colpi scaricando in strada i cadaveri dei commilitoni uccisi. Intanto il Comitato nazionale antiterrorismo russo ha annunciato l'introduzione di un regime speciale antiterrorismo - che comporta restrizioni per la popolazione - nelle regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk, al confine con l'Ucraina. Lo scrive Ria Novosti. "Il regime di Kiev ha compiuto un tentativo senza precedenti di destabilizzare la situazione in diverse regioni del Paese", ha detto il comitato in riferimento alle azioni militari a Kursk. "Per garantire la sicurezza dei cittadini e reprimere le minacce di atti terroristici" il capo dell'Fsb Bortnikov "ha deciso di organizzare operazioni antiterrorismo a Belgorod, Bryansk e Kursk".