Kursk, "uno di meno!": gli ucraini colpiscono il ponte di Zvanoe

Prosegue l'avanzate delle forze ucraine in territorio russo. Nelle ultime ore, un altro durissimo colpo per Vladimir Putin e la sua immagine: l'aeronautica militare di Kiev, infatti, ha colpito un altro ponte sul fiume Seim nella regione russa di Kursk.

Lo ha annunciato su Telegram il comandante dell'aeronautica militare ucraina, il tenente generale Mykola Oleshchuk, riferisce Ukrinform. Il tutto sarebbe stato poi confermato da alcuni video diffusi sempre dall'esercito ucraino. "Direzione Kursk. Un altro ponte in meno!", ha scritto. Secondo Oleshchuk, "gli aerei dell'aeronautica continuano a privare il nemico delle capacità logistiche con attacchi aerei di precisione, il che influisce in modo significativo sul corso delle operazioni di combattimento". Il ponte si troverebbe vicino al villaggio di Zvanoe. In ogni caso, non è del tutto chiaro se sia stato completamente reso inagibile: per certo, si tratta di un altro duro colpo alle infrastrutture e alla logistica russa in un punto-chiave per i rifornimenti in Ucraina.

Sull'altro fronte, prosegue l'offensiva russa. E le forze di difesa ucraine hanno riferito di aver abbattuto otto droni d'attacco Shahed russi e cinque missili la scorsa notte e stamattina: lo ha annunciato su Telegram sempre Mykola Oleshchuk. Secondo l'alto ufficiale, nella notte tra il 17 e il 18 agosto i russi hanno attaccato l'ucraina con missili balistici lanciati dalle regioni russe di Kursk e Voronezh, missili da crociera e droni d'attacco Shahed lanciati dalla regione di Kursk. In totale, i sistemi dell'aeronautica hanno rilevato 16 bersagli aerei: un missile balistico Iskander-M, due missili balistici KN-23, due missili guidati Kh-59, tre missili da crociera, otto droni d'attacco Shahed-131/136. Le forze missilistiche antiaeree dell'aeronautica, i gruppi di tiro mobili delle Forze di difesa ucraine e le unità EW hanno abbattuto 13 obiettivi aerei nelle regioni di Kiev, Sumy e Poltava: due missili balistici KN-23, tre missili da crociera, otto droni d'attacco Shahed-131/136.

Il resto dei missili che non erano inclusi nelle statistiche di quelli abbattuti non hanno raggiunto i loro obiettivi previsti, ha spiegato Oleshchuk. Non ci sarebbero state vittime, ha concluso l'alto ufficiale.