Amy, raffreddore a 17 anni: com'è ridotta oggi, disabile totale

Stava bene, era una ragazzina con un sogno da realizzare, quello di diventare avvocato. Poi la vita di Amy-Louise Beaumont è cambiata drammaticamente nel giro di pochi giorni, a soli 17 anni. Colpa di un brutto raffreddore, sottovalutato. Erano solo i primi segni di un problema di salute che da lì a poco si sarebbe mostrato in tutta la sua gravità.

Oggi la ragazzina è disabile: dopo il raffreddore, sono iniziati piccoli tic e spasmi muscolari che nessun medico ha ricollegato a quel raffreddore. Nel giro di 5 giorni è stato necessario il ricovero in ospedale: Amy non riusciva né a camminare né a parlare. Quindi la diagnosi, atroce: l'adolescente soffriva di una rara malattia al cervello.

La sua vita ora ha cancellato ogni parvenza di "normalità", tanto che la sorella Lucy si è vista costretta a lanciare sui social una raccolta fondi per aiutare la loro famiglia a sostenere i corsi delle terapie e dell'assistenza, necessaria H24 e sette giorni su sette.

"Nell'ottobre 2022 - scrive Lucy illustrando l'iniziativa -, la vita della mia sorella minore Amy è cambiata completamente. Era la tipica ragazza di 17 anni che studiava per gli esami con il sogno di aiutare i meno fortunati diventando un'avvocatessa per i diritti umani e contribuendo al cambiamento delle minoranze di ogni estrazione sociale". Poi la diagnosi: come riporta il The Independent, a Amy sono stati trovati un Fnd, Disturbo Neurologico Funzionale, e un Fhmd, Disturbo del Movimento Ipercinetico Funzionale. Una combinazione devastante.

"Amy - conclude la sorella - è passata rapidamente da una normale adolescente abile a una persona su sedia a rotelle che soffre di convulsioni non epilettiche, disturbi del linguaggio, problemi cognitivi, debolezza/dolore muscolare, mal di testa, affaticamento e annebbiamento mentale, ogni singolo giorno. Non esiste una cura nota".