Israele, trovati morti sei ostaggi, ecco cos'è Hamas: esplode l'ira di Netanyahu

01 settembre 2024 a

a

a

I corpi di sei ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre sono stati recuperati in un tunnel a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, qualche giorno fa, subito dopo essere stati assassinati dai terroristi, hanno annunciato domenica le Forze di difesa israeliane. È quanto riporta il Times of Israel. Il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto che i sei sono stati "brutalmente assassinati" da Hamas poco prima dell’arrivo delle truppe, forse solo un giorno o due prima del loro ritrovamento. "I loro corpi sono stati trovati durante i combattimenti a Rafah, in un tunnel, a circa un chilometro di distanza dal tunnel da cui abbiamo salvato Farhan al-Qadi qualche giorno fa", ha detto.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato il ritrovamento dei corpi di sei ostaggi uccisi a Gaza sottolineando che "chi uccide gli ostaggi non vuole un accordo". Secondo il primo ministro, accusato dalle famiglie degli ostaggi di non concludere un accordo per il cessate il fuoco e il loro rilascio, "Hamas è contro il negoziato da dicembre". "Insieme a tutti i cittadini israeliani, sono rimasto scioccato nel profondo della mia anima dal terribile omicidio a sangue freddo di sei dei nostri rapiti", ha affermato Netanyahu, esprimendo anche il suo apprezzamento per i membri delle Idf e dell’agenzia di sicurezza interna Shin Bet "che rischiano le loro vite per il ritorno dei nostri figli e figlie. Ai terroristi di Hamas che hanno ucciso i nostri rapiti e ai loro leader dico: avete perso le vostre vite. Non ci fermeremo e non staremo in silenzio. Vi inseguiremo, vi raggiungeremo e ve ne renderemo conto", ha aggiunto il premier.