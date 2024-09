Russia, bombardieri in volo sull'Ucraina: l'alba di fuoco, Mosca punta su Kiev

04 settembre 2024 a

L'Aeronautica militare ucraina ha avvertito la popolazione che cinque bombardieri Tu-95 russi sono decollati dal territorio della federazione, invitandola a "non ignorare" gli allarmi aerei. Contemporaneamente le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco contro la città di Leopoli, nell'ovest del Paese, con missili ipersonici 'Kinzhal': lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Andriy Sadovy, come riporta Ukrinform. Diverse forti esplosioni sono state udite nella città durante un allarme aereo. "Missili Kinzhal sopra Leopoli - ha scritto il sindaco sul social media -. La difesa aerea è in azione. Non fate video! Rimanete al riparo!".

Esplosioni sono state udite a Leopoli, nell'ovest del Paese, riferiscono l'Amministrazione militare regionale e il sindaco della città. Secondo le prime informazioni, le forze russe stanno attaccando la regione di Kiev con missili e la regione di Leopoli con droni kamikaze. In particolare, alle 4:42 (le 3:42 in Italia) un gruppo di missili stava sorvolando la regione di Chernihiv (nord) in direzione sud-ovest. Poco dopo le autorità militari avevano parlato di una minaccia per la regione della capitale e intorno alle 5:00 ora locale sono stati segnalati missili da crociera nel nord della regione di Kiev e nella vicina regione di Zhytomyr. Missili da crociera sono stati rilevati anche in direzione della regione di Rivne (nord-ovest).