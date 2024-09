Volkswagen ha perso 500mila auto: Germania a piedi

05 settembre 2024 a

La pioggia di fischi nella grande fabbrica di Wolfsburg non ha impedito ai manager del colosso automobilistico tedesco di sbattere in faccia ai dipendenti (circa 16mila i presenti sui 120mila totali impiegati in Germania) la realtà. Colpi non facili da incassare, ma forse meglio delle balle che tanti capi azienda rifilano spesso a lavoratori, politici e opinione pubblica.

La domanda di automobili in Europa non si è ripresa dalla pandemia Covid, con le consegne in calo di circa due milioni di pezzi, e la Volkswagen da sola, ha spiegato il cfo Arno Antlitz, accompagnato dal capo Oliver Blume e da altri vertici dell’azienda, ha perso vendite per circa «500mila auto, l'equivalente di due stabilimenti». L’allarme, in realtà, è scattato per tre impianti, tutti in Bassa Sassonia: Osnabrück, Emden e Braunschweig. Ma forti preoccupazione ci sono anche per i siti in Sassonia di Zwickau, Chemnitz e Dresda.