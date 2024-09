Usa 2024, il sospetto di Trump: "Dibattito con Kamala Harris truccato"

11 settembre 2024 a

Il dibattito televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris "è stato truccato dalla Abc": a sostenerlo il candidato repubblicano alle presidenziali di novembre. "E' stato un accordo truccato, come supponevo - ha detto il tycoon intervenendo su Fox and Friends - si è visto che stavano correggendo tutto, ma non lei". Per questo secondo lui all'emittente Abc "andrebbe tolta la licenza". Nonostante questo, Trump ha ribadito che è stato il dibattito "migliore di sempre" e ha accusato la Harris di aver detto "vere e proprie bugie".

L'ex presidente americano ha commentato anche il recente endorsement della popstar Taylor Swift a favore della candidata dem: "Pagherà il prezzo" per aver espresso il suo sostegno a Kamala Harris. La cantante americana ha spiegato che voterà la Harris. E a corredo del messaggio ha postato una sua foto con uno dei suoi tre gatti. Una frecciatina al vice di Trump, il senatore JD Vance, secondo cui le "gattare senza figli" non dovrebbero avere diritto di voto. La Swift, secondo Trump, "è una persona molto liberale, sembra sempre sostenere un democratico e probabilmente ne pagherà il prezzo sul mercato".

Infine, Trump ha detto che "tutti gli americani dovrebbero essere molto arrabbiati per quanto male hanno gestito questo paese" il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris. Oggi, mercoledì 11 settembre, il tycoon parteciperà insieme a Biden e Harris alle commemorazioni per gli attacchi dell'11 settembre a New York. E a tal proposito ha detto: "Non sono sicuro" di dire qualcosa al presidente americano e alla sua vice.