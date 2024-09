Arizona, starnutisce sotto la doccia e dal naso gli esce la testa di omino Lego: "Era lì da 26 anni"

13 settembre 2024 a

a

a

Una vita di sofferenze legate a dei continui problemi respiratori. Un'esistenza passata a interrogarsi sulle proprie allergie, vere o false che siano. Poi la scoperta clamorosa: aveva un pezzo di Lego conficcato nel naso da 26 anni. L'epifania - per Andi Norton, 32enne dell'Arizona - è arrivata nel bel mezzo di una doccia. Quando il ragazzo ha starnutito ha finalmente trovato una spiegazione a tutti i suoi problemi di salute. Lo aveva incastrato quando era solo un bambino di 6 anni.

"Per tutta la vita ho sofferto di sensibilità ai seni nasali, allergie e problemi di congestione - ha spiegato Andi -. Avendo allergie a gatti, cani, erba, molti alberi e polvere, ho vissuto la mia vita dando per scontato che qualsiasi problema di congestione fosse semplicemente causato dalle allergie".

"Pronte 5 milioni di dosi di vaccino": negli Usa, il terrore di una nuova pandemia

Dopo aver espulso il pezzo di giocattolo ha subito pensato di essersi fatto male in qualche modo: "Il suono che ha fatto mi ha fatto pensare che fosse un sasso o forse un dente?", ha raccontato invece a People. Su Instagram il 32enne ha spiegato in un video tutta la vicenda, parlando di quando per gioco si mise nel naso un omino di Lego, 26 anni fa. Ora, come confessato dallo stesso 32enne, conserverà il pezzo di Lego come ricordo prezioso.