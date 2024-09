Musk, botta e risposta con Breton: "Bon voyage", "Ci sono ancora biglietti per Marte?"

18 settembre 2024 a

"Bon voyage": così Elon Musk su X ha salutato le dimissioni dell'ormai ex commissario Ue francese Thierry Breton. Un sarcasmo piuttosto evidente che lascia trasparire una certa soddisfazione per l'uscita di scena del suo acerrimo nemico. Tra i due non è mai corso buon sangue, dal momento che Breton - ex responsabile del Mercato interno Ue - negli ultimi anni si è schierato più volte contro le Big Tech e in particolare proprio contro X. Il suo obiettivo era tentare di mettere un po' di ordine nel "far west del digitale". A tal proposito Breton si era reso promotore di due pacchetti legislativi, Digital services act e Digital markets act.

Al tweet di Musk, comunque, non è tardata ad arrivare la replica di Breton. Quest'ultimo lo scorso agosto aveva intimato al magnate di imporre dure sanzioni a X se avesse diffuso fake news nel corso della sua diretta con l'ex presidente Usa Donald Trump. Oggi, invece, rispondendo al "Bon voyage" di Musk, ha colto l'occasione per lanciargli un'ultima frecciatina: "Merci! Ci sono ancora biglietti per Marte? Ho qualche idea per regolamentare anche da quelle parti...". Chiaro riferimento al recente annuncio di Musk sulla missione SpaceX verso il Pianeta Rosso.