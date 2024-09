Israele bombarda Beirut: "Grande colonna di fumo". Idf, giallo sul video dei corpi lanciati dal tetto

20 settembre 2024 a

L'Idf passa all'attacco su Beirut e manda un messaggio chiaro a Hezbollah: l'esercito israeliano darà la caccia ai nemici dello stato ebraico ovunque si trovino. Una fonte di sicurezza riferisce infatti di un attacco israeliano alla roccaforte di Hezbollah alla periferia meridionale di Beirut. L'Idf ha confermato di aver effettuato un "raid mirato" sulla città. E un segnale chiaro di questa terribile escalation in Meio Oriente è tutto nella scelta di Netanyahu di rinviare il viaggio negli Stati Uniti. Intanto durante il raid di ieri nella città di Qabatiya, nella Cisgiordania settentrionale, soldati israeliani sono stati ripresi mentre spingevano tre corpi apparentemente senza vita giù dai tetti.

L'episodio, su cui ora l'Idf indaga, è l'ultimo di una serie di presunte violazioni da parte delle forze israeliane dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, che secondo i gruppi per i diritti umani dimostrano un uso eccessivo della forza nei confronti dei palestinesi. Lo riporta Haartez. "Si tratta di un incidente grave che non coincide con i nostri valori", ha affermato l'esercito aggiungendo che l'incidente è "in fase di revisione". Hezbollah ha poi annunciato in un comunicato stampa di aver preso di mira e colpito direttamente con un missile teleguidato una postazione di soldati israeliani a Metulla, insediamento israeliano a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi. Hezbollah aveva già annunciato nella notte di aver preso di mira Metula con una "salva di missili Falaq".