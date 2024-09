Giappone-Russia, alta tensione: "Spazio aereo violato". Decollano i jet, razzi di avvertimento

23 settembre 2024 a

Altissima tensione tra Giappone e Russia. Tokyio ha infatti presentato una protesta formale contro Mosca dopo che un aereo da pattugliamento russo è entrato per tre volte nel suo spazio aereo. Lo ha reso noto il ministro della Difesa giapponese, Minoru Kihara.

"Possiamo confermare che un aereo da pattugliamento russo Il-38 ha violato il nostro spazio aereo sopra le nostre acque territoriali a nord dell'isola di Rebun, Hokkaido, in tre occasioni", ha spiegato Kihara ai giornalisti. In risposta, l'esercito giapponese ha immediatamente fatto decollare dei jet da combattimento e ha inviato avvisi via radio, accompagnati dal lancio di razzi di avvertimento.

Il ministero della Difesa nipponico ha inoltre riferito che, tra il 22 e il 23 settembre, quattro navi da guerra cinesi e altrettante della Flotta del Pacifico della Marina russa sono state avvistate in formazione, mentre attraversavano lo Stretto di Sōya verso est, passando dal Mar del Giappone al Mare di Okhotsk.

Secondo quanto rilanciato dai media cinesi, questa attività rientra nella seconda fase delle esercitazioni congiunte sino-russe "Northern Interaction-2024", che prevede operazioni a fuoco vivo. Queste manovre, svolte in contemporanea con i pattugliamenti delle guardie costiere di entrambi i Paesi, hanno messo in luce, stando a quanto riferisce il Global Times, il livello elevato di cooperazione in ambito di sicurezza e difesa tra Cina e Russia. Le forze navali delle due nazioni parteciperanno a esercitazioni su obiettivi strategici come la scorta marittima e aerea, la postura di difesa e allerta e le operazioni antimissile.