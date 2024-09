Bolletta elettrica, per 15 anni paga quelle del vicino: l'errore che costa una fortuna

25 settembre 2024 a

Bollette alle stelle e consumi al minimo: per circa 15 anni Ken Wilson, un uomo residente a Vacaville, in California, non è riuscito a darsi una spiegazione. La risposta ai suoi dubbi è arrivata quando ha deciso di acquistare un misuratore per monitorare personalmente il consumo di energia nella sua abitazione. "Perfino dopo aver spento tutti i miei interruttori uscivo per verificare se il misuratore stesse ancora rilevando consumi: continuava a farlo e non potevo crederci", ha dichiarato l'uomo alla CBS.

A quel punto, dopo aver osservato picchi anomali di consumo sul sito della sua società elettrica, la Pacific Gas and Electric Company, Wilson ha capito che stava pagando per l'elettricità di qualcun altro. E ha contattato la società per richiedere l'intervento di un tecnico. Quest'ultimo ha poi confermato i timori dell'uomo: a causa di un errore, i consumi elettrici registrati sul contatore dell'appartamento accanto, il numero 91, venivano addebitati a lui, residente nell'appartamento numero 90. C'è stato quindi uno scambio di appartamento nei registri della compagnia elettrica.

L'azienda si è scusata con Wilson, risolvendo il problema tecnico e rimborsandogli una prima somma di oltre 600 dollari, relativa agli ultimi tre anni di bollette pagate in eccesso. Non si sa, invece, come abbia reagito il vicino del signor Wilson. Non è chiaro se abbia effettivamente e inconsapevolmente pagato le bollette di Wilson per tutti questi anni o se invece fosse a conoscenza dell'errore, decidendo però di non dire nulla forse per un vantaggio economico.