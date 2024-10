Putin, l'ultima vergogna: "Mandato d'arresto per due giornalisti italiani", chi sono

07 ottobre 2024 a

Un tribunale russo ha ordinato l’arresto di due giornalisti italiani, attualmente fuori dalla Russia, accusati di aver attraversato illegalmente il confine dall’Ucraina mentre facevano reportage nella regione di Kursk, una piccola parte della quale è occupata dalle forze ucraine.

Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato le indagini contro una dozzina di giornalisti stranieri accusati di essere entrati in Russia durante l’avanzata dell’esercito ucraino nella regione di Kursk in agosto. Il tribunale della regione ha chiesto "l’estradizione di Simone Traini e Stefania Battistini, due giornalisti dell’emittente pubblica italiana Rai".

"Dopo aver attraversato illegalmente il confine con la Russia, Simone Traini e Stefania Battistini hanno viaggiato a bordo di un veicolo delle forze armate ucraine fino alla città di Soudja", ha dichiarato il tribunale in un comunicato su Telegram. Questa cittadina russa si trova a circa dieci chilometri dal confine ed è sotto il controllo ucraino. I due giornalisti sono stati inseriti "nella lista dei ricercati della Russia" e saranno tenuti in custodia cautelare prima di un eventuale processo in caso di estradizione, ha aggiunto il tribunale. I due giornalisti rischiano fino a cinque anni di carcere secondo il codice penale russo. Ecco servita l'ultima pagliacciata dello zar che continua a provocare l'Occidente.