Usa, una influencer gioca a golf in bikini durante l'uragano: "Ecco perché l'ho fatto"

Come sempre, gli Stati Uniti ci regalano scene quasi da film. Karin Hart, influencer americana, ha giocato a golf in bikin durante l'uragano Milton. Si è trattata di un'iniziativa a scopo benefico, dato che la ragazza ha promesso di contribuire economicamente alla ricostruzione degli edifici distrutti dal maltempo.

Incurante della pioggia e del vento, la 35enne modella con la passione del golf ha aperto la sua porta di casa in Florida e, con in mano la mazza, ha cominciato a giocare nel verde del suo giardino e sotto il cielo che si era fatto grigio a causa dell'uragano. Alla fine del movimento, il driver è volato via.

“Posso spuntare la voce giocare a golf durante un uragano dalla mia lista dei desideri – ha commentato l’americana durante la sua performance –. Quello che vedete è un momento di divertimento nel mezzo degli inviti alla sicurezza e alla preghiera per tutti coloro che sono stati colpiti dall’uragano Milton. Una volta che tutto questo sarà passato, aiuterò a ricostruire con la mia squadra.” Il riferimento è a una onlus che sta aiutando la popolazione colpita prima dall’uragano Helene poi da Milton a Pinellas County, in Florida". Poi una battuta: “Nessun bastone di golf è stato distrutto nella realizzazione di questo filmato”.