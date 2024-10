L'annuncio della Russia: "Kiev si ritira da Toretsk", ora drammatiche. Ecco la situazione

13 ottobre 2024 a

"Le forze armate ucraine hanno iniziato a ritirare le loro unità da Dzerzhinsk (nome ucraino - Toretsk)". Lo scrive oggi la Tass. "La situazione del nemico a Dzerzhinsk è davvero deplorevole. Sono costretti a fuggire di nuovo. Ora c’è un ritiro parziale delle unità dalla città", scrive ancora la agenzia.

E il ministero della Difesa russo ha affermato che le truppe hanno conquistato il villaggio di Mykhailivka, nell'Ucraina orientale. Intanto le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte 13 droni kamikaze ucraini in tre regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Sei velivoli senza pilota sono stati intercettati sui territori delle regioni di Belgorod e Kursk e uno sul territorio della regione di Bryansk, ha aggiunto il ministero.

Ma sul fronte di Kursk gli ucraini resistono con tenacia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev è "saldamente in piedi" di fronte al tentativo di Mosca di respingere le posizioni ucraine nella regione russa di Kursk, dove l'Ucraina detiene ampie porzioni di territorio da agosto. "Per quanto riguarda l'operazione Kursk, la Russia ha cercato di respingere le nostre posizioni, ma noi siamo fermi", ha detto Zelensky durante il suo discorso serale. All'inizio della settimana, Mosca aveva affermato di aver riconquistato due villaggi in questo settore e si era impegnata a continuare le sue "azioni" per spingere le forze ucraine fuori dal proprio territorio. Zelensky ha anche spiegato che la situazione delle forze ucraine nell'est della regione di Donetsk e nel sud di Zaporizhzhia è "molto difficile".