Kamala Harris-Donald Trump, volano insulti: "Fascista", "Quella donna è pazza"

Personaggio "instabile" e "inadatto a svolgere il suo ruolo": così Kamala Harris, candidata dem alla Casa Bianca, ha definito il suo avversario, il repubblicano Donald Trump. Parlando durante un incontro aperto con gli elettori, trasmesso in diretta dalla Cnn, la vicepresidente Harris ha poi risposto a un giornalista che le ha chiesto se Trump fosse un fascista secondo il suo punto di vista: "Sì, lo penso". La dem ha aggiunto anche che l'ex presidente avrebbe parlato con entusiasmo della lealtà dei generali nazisti di Hitler. Poi, si è detta preoccupata per i commenti del tycoon relativi all'intenzione di mobilitare l'esercito contro i "nemici interni".

Se Trump vincesse, ha continuato la Harris, "resterebbe seduto lì, instabile e squilibrato, a progettare la sua vendetta, a progettare la punizione per gli oppositori, a creare una lista di nemici". La candidata dei democratici, inoltre, ha annunciato che pronuncerà un "atto d'accusa finale" contro l'ex presidente martedì 29 ottobre a Washington, nello stesso luogo in cui il tycoon si è rivolto ai suoi sostenitori poco prima dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Subito è arrivata la replica di Trump, che durante una manifestazione a Duluth, in Georgia, ha detto: "Questa donna è pazza". Poi, al megafono ha gridato: "Sei la donna peggiore. Non c'è mai stato nessuno come te. Non puoi mettere insieme due frasi. Queste elezioni si riducono a una scelta tra altri quattro anni di incompetenza, fallimento e disastro, e i quattro anni più grandi nella storia del nostro paese". Infine, ha esortato gli elettori a votare per lui "in qualsiasi modo", cioè sia il 5 novembre sia in modo anticipato, col voto per corrispondenza.