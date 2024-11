Usa 2024, aprono i primi seggi? Il gelo del Cremlino: "Non ci interessa"

05 novembre 2024 a

Alla Russia "non interessa" l’esito delle elezioni presidenziali americane: lo ha detto Dmitry Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin, al corrispondente di Life, secondo quanto riporta Ria Novosti. Nel frattempo, sono stati aperti i seggi negli Stati chiave della costa orientale degli Usa, ovvero Pennsylvania e North Carolina. Proprio lì l'esito del voto potrebbe essere determinante per capire chi la spunterà tra il candidato repubblicano Donald Trump e la dem Kamala Harris.

Oltre 82 milioni di persone, in ogni caso, hanno già votato in anticipo e al termine di una campagna elettorale a dir poco movimentata, con non pochi colpi di scena, tra cui i due tentativi di omicidio contro Trump e la sostituzione in corsa del presidente uscente Joe Biden con la vicepresidente Harris. I primi seggi sono stati aperti oggi, martedì 5 novembre, alle 5 del mattino ora orientale in alcune localitaà del Vermont; alle 6 in Connecticut, Kentucky, Maine, New Jersey, New York, Virginia; alle 6,30 nell'altro stato chiave, il North Carolina, e poi in Ohio e West Virginia.

Alle 7 (le 13 in Italia) è toccato ad Alabama, Delaware, nel Distretto di Columbia, e Florida, nello stato chiave della Georgia, New Hampshire, Illinois, Indiana, quasi tutto il Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, parte dello stato chiave del Michigan, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina e Wyoming. Alle 8 (le 14 in Italia) è prevista l'apertura dei sondaggi in un altro stato chiave come l'Arizona, poi Iowa, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, North Dakota, parte del South Dakota, Tennessee, Texas e lo stato chiave del Wisconsin. Alle 14,30 ora italiana tocca all'Arkansas; alle 16 a Colorado, Montana, Nebraska, lo stato chiave del Nevada, New Mexico e Utah. Alle 16 ora italiana aprono in California e Idaho e alle 18 (ora italiana) nello stato di Washington, dove perà la maggior parte delle votazioni avviene per posta, e in Alaska. Gli ultimi a votare saranno gli elettori delle Hawaii, dove i seggi apriranno alle 12 ora della costa orientale, le 18 in Italia. I seggi elettorali, infine, cominciano a chiudere negli stati orientali dalle 18 della costa orientale, cioè la mezzanotte italiana.