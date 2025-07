Jannik Sinner, la profezia cupissima di Ivanisevic: "Perché non vincerà Wimbledon"

Jannik Sinner non vincerà il torneo di Wimbledon. A dirlo, in quella che sembra una profezia nerissima per il numero uno al mondo, è Goran Ivanisevic. L'ex tennista croato ed ex coach di Novak Djokovic non ha dubbi: "Penso che Stefanos Tsitsipas possa stare sicuramente in top 10, ma al momento tutti sono molto lontani da Sinner e Alcaraz. Lo ha dimostrato la finale del Roland Garros".

Intervistato da Clay, Ivanisevic si sbilancia sulla possibile finale di Wimbledon. E a proposito spiega: "L'unico giocatore in grado di stare dietro a Jannik e Carlos è Novak Djokovic, che rimane il miglior giocatore su questa superficie. A Wimbledon ha già battuto Sinner due volte, mentre nel 2023 era andato vicino a sconfiggere Alcaraz. L'anno scorso invece aveva un ginocchio malandato".