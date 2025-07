L'aria che tira, Borghi gela tutti: "Non ci dormo la notte"

Ma la Lega sta con Donald Trump o Elon Musk? La domanda di Francesco Magnani, conduttore di L'aria che tira Estate su La7, è di quelle maliziosette. Ma Claudio Borghi la dribbla alla grandissima, con una sonora risata in faccia: "Si vede come sono preoccupato? È una cosa che mi toglie il sonno quello che sta succedendo". E con il senatore della Lega ridono, di gusto, pure gli altri ospiti in studio e immaginiamo qualche telespettatore a casa, in un sonnecchioso lunedì di luglio.

La rottura tra il presidente americano e il suo più grande sponsor in campagna elettorale, poi collaboratore al governo, è stata fragorosa perché ha coinvolto due punti di riferimento della destra mondiale. Da qui a farne un caso italiano, però, ce ne passa. "C'è un capitolo del mio libro intitolato 'famo i partitisti', è una cosa che conosciamo anche a casa nostra - sentenzia Borghi -. Oggi siamo al duemila e ottantacinquesimo anniversario del primo Triumvirato, dove le cose funzionavano più o meno così. Inizia sempre bene l'unione di persone, c'era Crasso che faceva Trump e poi Cesare e Pompeo, e ognuno deciderà chi è tra Musk, Vance e similari. Poi di solito si scannano, perché le grandi personalità a un certo punto tendono a litigare".