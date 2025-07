The Kolors, grave lutto per Stash mentre è in tour

Già nel 2019, mentre era anche in quell'occasione in tour, il frontman del gruppo aveva detto addio allo zio Jimmy, che aveva contribuito alla crescita artistica e musicale della band. Nel 2017, invece, era morto suo nonno Antonino, dal quale aveva ereditato proprio il nome di battesimo a cui era legatissimo: "Tanto di quello che mi ha insegnato, io ce l'ho oggi e si riflette anche nel rapporto con le mie figlie", aveva confidato il cantante ospite di Verissimo. E ora questa drammatica notizia.

Una brutta notizia colpisce Antonio Fiordispino, in arte Stash . Il frontman dei The Kolors ha infatti perso il nonno proprio mentre era in tour. "Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai" si legge nella nota pubblicata dal cantante su Instagram.

Nonostante la sofferenza personale, Stash ha deciso di non sospendere le date del Summer Tour 2025, che sta portando i The Kolors in numerose città italiane. Dopo il concerto del 1° luglio a Napoli, la band è attesa a Firenze l’11 luglio, a Este il 27 luglio, a L’Aquila il 2 agosto e infine a Roma il 16 settembre per la data conclusiva. Insomma, una decisione arrivata anche per non deludere i fan.