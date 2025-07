Meloni, anche Les Echos in ginocchio: "Tutti sedotti", colpo mortale per Macron

Ormai in Francia è un classico: la stampa d'Oltralpe, non necessariamente di destra, è stata conquistata da Giorgia Meloni. A metà di giugno la premier era finita addirittura in copertina su Le Figaro, indicata come "un modello da seguire" per i conservatori locali.

Qualche giorno fa Les Echos, il più prestigioso e seguito giornale economico francese, aveva elogiato il suo "pragmatismo". E oggi lo stesso quotidiano torna sul punto sottolineando la performance del governo italiano sui Titoli di Stato, con i Btp che non solo hanno ricucito il gap con il Bund tedesco (indicatore, questo, di grande stabilità e fiducia dei mercati internazionali nei confronti del "sistema-Italia") ma hanno pure "superato" i titoli francesi.