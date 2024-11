Parigi, presa di ostaggi in un ristorante di periferia: l'uomo è armato di coltello

16 novembre 2024 a

Un uomo si è barricato armato in un locale alla periferia di Parigi. È successo nella città di Issy-Les-Moulineau dove una persona armata di coltello avrebbe preso almeno tre ostaggi nel ristorante Olivier. Lo rende noto l'emittente televisiva francese "Bfmtv" citando fonti della polizia di Parigi. Sempre secondo la polizia della capitale francese a trattenere tre persone in ostaggio sarebbe il figlio del padrone del ristorante. "Un uomo armato di coltello si è chiuso nel ristorante di suo padre", ha riferito il quartier generale della polizia. La presa d'ostaggi è iniziata intorno alle 13 e l'uomo, barricato all'interno del locale, avrebbe espresso l'intenzione di suicidarsi. Sul posto è presente il mediatore della Brigata di ricerca e intervento (Bri) della polizia francese. In precedenza è stato riferito che un uomo si è "rintanato" all'interno del ristorante e che stava "trattenendo in ostaggio alcuni dipendenti". Solo verso le 16 le quattro persone in ostaggio sono state rilasciate e l'autore del sequestro è stato arrestato.