Auto precipita dal parcheggio del settimo piano: tragedia al centro commerciale

Un'auto precipita dal settimo livello del parcheggio di un centro commerciale, finisce in una delle piazze principali, tra i negozi, e uccide un uomo: l'incidente sconvolgente è avvenuto al centro Miraflores in Guatemala. La vittima è un dipendente di un chiosco, Oliver André de Paz, che si trovava proprio nel punto in cui è caduta la vettura. Alla guida del veicolo precipitato per decine di metri c'era invece un ragazzo di 22 anni senza patente, che subito è stato arrestato dalla polizia. Sul posto, poi, sono state inviate diverse squadre di soccorritori.

Stando a quanto riferito dal portavoce di Guatemala City, Amílcar Montejo, il ragazzo al volante stava facendo manovra quando ha accidentalmente sfondato il parapetto cadendo di sotto. Il conducente dell'auto, in ogni caso, è rimasto incredibilmente illeso. Secondo alcuni testimoni, sarebbe addirittura uscito dall'auto con le sue gambe e si sarebbe messo a ridere tra lo sconcerto dei presenti, vivi per miracolo e sopravvissuti solo per esser riusciti a evitare la vettura per una manciata di centimetri.

